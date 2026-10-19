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Nuova protesta dei camionisti contro il caro carburanti: blocchi e disagi tra Caserta, Napoli e Salerno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Nuova protesta dei camionisti contro il caro carburanti: blocchi e disagi tra Caserta, Napoli e Salerno
Nuova protesta dei camionisti contro il caro carburanti: blocchi e disagi tra Caserta, Napoli e Salerno
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È iniziata a mezzanotte la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti. Diversi mezzi pesanti stanno bloccando o rallentando la circolazione lungo i principali snodi autostradali, tra cui l’A1 e l’A30, in particolare Napoli Nord, Caserta Nord, Palma Campania, Nocera-Pagani e Sarno.

Nuova protesta dei camionisti contro il caro carburanti: blocchi e disagi tra Caserta, Napoli e Salerno

Questa mattina disagi sull’autostrada in direzione Caserta Sud e Napoli, con ripercussioni anche sulla Tangenziale. Nella serata di ieri le prime proteste, anche zona Caianello con i caselli autostradali nuovamente presidiati dagli autotrasportatori nel tratto casertano dell’A1 Roma-Napoli.

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Ma la mobilitazione potrebbe allargarsi nuovamente anche sull’A2 del Mediterraneo. Sul posto la Polizia Stradale, mentre le Prefetture sono state mobilitate per monitorare la situazione.

A preoccupare sono soprattutto le possibili conseguenze sulla distribuzione delle merci. Supermercati già alle prese con rifornimenti ridotti, in particolare per frutta e verdura, mentre il protrarsi dei blocchi potrebbe mettere a rischio l’intera catena produttiva e anche la distribuzione dei carburanti. La protesta coinvolge anche agricoltori e pescatori, duramente colpiti dall’aumento dei costi. Gli autotrasportatori chiedono al Governo nuovi interventi contro il caro carburanti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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