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È iniziata a mezzanotte la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti. Diversi mezzi pesanti stanno bloccando o rallentando la circolazione lungo i principali snodi autostradali, tra cui l’A1 e l’A30, in particolare Napoli Nord, Caserta Nord, Palma Campania, Nocera-Pagani e Sarno.

Nuova protesta dei camionisti contro il caro carburanti: blocchi e disagi tra Caserta, Napoli e Salerno

Questa mattina disagi sull’autostrada in direzione Caserta Sud e Napoli, con ripercussioni anche sulla Tangenziale. Nella serata di ieri le prime proteste, anche zona Caianello con i caselli autostradali nuovamente presidiati dagli autotrasportatori nel tratto casertano dell’A1 Roma-Napoli.

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Ma la mobilitazione potrebbe allargarsi nuovamente anche sull’A2 del Mediterraneo. Sul posto la Polizia Stradale, mentre le Prefetture sono state mobilitate per monitorare la situazione.

A preoccupare sono soprattutto le possibili conseguenze sulla distribuzione delle merci. Supermercati già alle prese con rifornimenti ridotti, in particolare per frutta e verdura, mentre il protrarsi dei blocchi potrebbe mettere a rischio l’intera catena produttiva e anche la distribuzione dei carburanti. La protesta coinvolge anche agricoltori e pescatori, duramente colpiti dall’aumento dei costi. Gli autotrasportatori chiedono al Governo nuovi interventi contro il caro carburanti.