Officina abusiva nel capannone in zona industriale a Giugliano, scattano i sigilli

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Un’officina abusiva allestita all’interno di un capannone nella zona industriale di Giugliano. Dopo la scoperta e i controlli della Polizia Municipale, è scattato il sequestro. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Luigi De Simone, hanno posto i sigilli ad un capannone di 1.800 mq e ad un’area esterna di 2.000 mq in zona ASI.

Ad agire due squadre di agenti che hanno anche sequestrato tutte le attrezzature trovate tra cui una pressa piegatrice, una pressa idraulica, una pressa punzonatrice, una fresatrice, sette saldatrici a filo continuo, 41 bombole di ossigeno, una pala meccanica, una troncatrice idraulica, un tornio e quattro carriponte.

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Gli utensili venivano utilizzati per un’attività di lavorazione del ferro senza però alcuna autorizzazione. Il titolare, un 56enne napoletano, è stato denunciato per assenza di titolo per emissione in atmosfera, di autorizzazione scarico acque reflue industriali e scarico acque di prima pioggia e illecito smaltimento di rifiuti.