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Officina abusiva nel capannone in zona industriale a Giugliano, scattano i sigilli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Officina abusiva nel capannone in zona industriale a Giugliano, scattano i sigilli
Officina abusiva nel capannone in zona industriale a Giugliano, scattano i sigilli
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Un’officina abusiva allestita all’interno di un capannone nella zona industriale di Giugliano. Dopo la scoperta e i controlli della Polizia Municipale, è scattato il sequestro. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Luigi De Simone, hanno posto i sigilli ad un capannone di 1.800 mq e ad un’area esterna di 2.000 mq in zona ASI.

Ad agire due squadre di agenti che hanno anche sequestrato tutte le attrezzature trovate tra cui una pressa piegatrice, una pressa idraulica, una pressa punzonatrice, una fresatrice, sette saldatrici a filo continuo, 41 bombole di ossigeno, una pala meccanica, una troncatrice idraulica, un tornio e quattro carriponte.

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Gli utensili venivano utilizzati per un’attività di lavorazione del ferro senza però alcuna autorizzazione. Il titolare, un 56enne napoletano, è stato denunciato per assenza di titolo per emissione in atmosfera, di autorizzazione scarico acque reflue industriali e scarico acque di prima pioggia e illecito smaltimento di rifiuti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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