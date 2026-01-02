PUBBLICITÀ
Meteo

Oggi allerta meteo in Campania, quali sono le zone interessate

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, valido per l’intera giornata di oggi, 2 gennaio. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Regionale.

Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, con una criticità idrogeologica concentrata soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree interne maggiormente esposte.

Le zone interessate dall’allerta sono:

  • Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
  • Zona 5: Tusciano e Alto Sele
  • Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento
  • Zona 8: Basso Cilento

Tra gli effetti al suolo più probabili vengono segnalati allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, ruscellamenti, caduta di massi e fenomeni franosi, in particolare nelle aree collinari e montuose.

La Protezione Civile ha richiamato l’attenzione dei Comuni ricadenti nelle zone di allerta, invitandoli ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e ad adottare tutte le misure necessarie, strutturali e non strutturali, per prevenire e mitigare i rischi, in coerenza con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Raccomandato inoltre il monitoraggio del verde pubblico e delle infrastrutture più esposte, nonché la massima attenzione alle comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa Regionale.

