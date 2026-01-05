PUBBLICITÀ
Meteo

Oggi è allerta meteo gialla, quali sono i divieti imposti a Napoli fino alle 15

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per rischio idrogeologico e idraulico, valido fino alle 15:00 del 5 gennaio 2026.

Per precauzione, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli. L’accesso alle spiagge pubbliche sarà interdetto.

Le previsioni segnalano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, localmente di moderata intensità. Gli scenari più critici includono ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e a piano terra, scorrimento delle acque sulle strade, rigurgito dei sistemi di smaltimento acque meteoriche e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con possibili inondazioni nelle zone limitrofe.

Si segnalano inoltre possibili cadute massi e fenomeni franosi in aree geologicamente fragili.

Le autorità invitano i cittadini a evitare spostamenti non necessari, a rispettare le chiusure e a seguire le indicazioni dei vigili urbani e dei Centri Operativi Comunali per prevenire rischi legati al maltempo.

