Oggi scatta l’allerta meteo a Napoli, cosa non si potrà fare

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Scatta un nuovo avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi a Napoli e nell’area metropolitana. L’allerta, di livello giallo per rischio idrogeologico localizzato, è valida dalle ore 15:00 del 7 novembre alle ore 15:00 dell’8 novembre 2025.

Il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre alla proibizione di accesso alle spiagge pubbliche per motivi di sicurezza.

Secondo la Protezione Civile regionale, sono attese precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione nella mattinata di sabato.

Tra i principali scenari di rischio:

  • ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale;
  • allagamenti di locali interrati o a pian terreno;
  • rigurgiti dei sistemi fognari e tracimazioni in aree depresse;
  • innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con possibili inondazioni;
  • caduta massi e fenomeni franosi nelle aree collinari.

Le autorità raccomandano comportamenti di prudenza, in particolare:

  • Evitare di frequentare locali interrati o a piano terra, specialmente lungo strade soggette a forti deflussi idrici, e monitorare costantemente il livello delle acque; in caso di allagamento, staccare immediatamente l’energia elettrica.
  • Prestare la massima attenzione nei sottopassi stradali: prima di attraversarli in auto, verificare la praticabilità e, in caso di criticità, avvisare subito i numeri di emergenza 112, 113 o 115.
  • Evitare aree a rischio idrogeologico e idraulico, come versanti, pendii e zone di collettori fognari, già segnalate in passato per frane o allagamenti.

La popolazione è invitata a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali del Comune e della Protezione Civile.

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati