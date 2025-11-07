Oggi scatta l’allerta meteo a Napoli, cosa non si potrà fare

PUBBLICITÀ

Scatta un nuovo avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi a Napoli e nell’area metropolitana. L’allerta, di livello giallo per rischio idrogeologico localizzato, è valida dalle ore 15:00 del 7 novembre alle ore 15:00 dell’8 novembre 2025.

Il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre alla proibizione di accesso alle spiagge pubbliche per motivi di sicurezza.

PUBBLICITÀ

Secondo la Protezione Civile regionale, sono attese precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione nella mattinata di sabato.

Tra i principali scenari di rischio:

ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale;

allagamenti di locali interrati o a pian terreno;

rigurgiti dei sistemi fognari e tracimazioni in aree depresse;

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con possibili inondazioni;

caduta massi e fenomeni franosi nelle aree collinari.

Le autorità raccomandano comportamenti di prudenza, in particolare:

Evitare di frequentare locali interrati o a piano terra, specialmente lungo strade soggette a forti deflussi idrici, e monitorare costantemente il livello delle acque; in caso di allagamento, staccare immediatamente l’energia elettrica.

Prestare la massima attenzione nei sottopassi stradali: prima di attraversarli in auto, verificare la praticabilità e, in caso di criticità, avvisare subito i numeri di emergenza 112, 113 o 115.

Evitare aree a rischio idrogeologico e idraulico, come versanti, pendii e zone di collettori fognari, già segnalate in passato per frane o allagamenti.

La popolazione è invitata a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali del Comune e della Protezione Civile.