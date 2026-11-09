Oltre 100mila avvisi a Napoli per ticket non pagati: “Vanno sospesi, ai tempi c’era il Covid”

PUBBLICITÀ

Sono oltre 100mila gli avvisi per i ticket sanitari non pagati che l’Asl Napoli 1 Centro sta inviando ai cittadini napoletani. Di questi, 85mila sono lettere dell’Agenzia delle Entrate che riguardano le visite mediche prenotate, non eseguite e mai disdette nel termine di 48 ore a partire dall’anno 2016 e fino ad oggi. Altre 22mila invece sono in corso di accertamento e notifica. Nel bilancio anche i mancati pagamenti dei codici bianchi in ospedale.

Oltre 100mila avvisi a Napoli per ticket non pagati: cosa sta succedendo

Le richieste dell’Asl sono partite a seguito della legge 107 del 2024 per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale. Chi non si presenta ad una visita prenotata e non la disdice in tempo, infatti, toglie il posto ad un altro paziente che quella visita avrebbe potuto farla e allunga le liste d’attesa. Ma sulla vicenda c’è anche una indagine della Corte dei Conti. Da qui, il tempo così lungo dei 10 anni, che corrisponde a quello della interruzione dei termini di prescrizione. C’è un buco di circa 5 milioni di euro da recuperare. Provvedimenti analoghi, a quanto si apprende, sono in corso anche nelle altre Asl della Campania.

PUBBLICITÀ

Le lettere stanno fioccando a decine di migliaia nelle cassette postali dei napoletani. Ma in alcuni casi riguardano periodi complessi, come quello della pandemia del Covid, tra il 2020 e il 2023, quando c’erano le restrizioni per gli spostamenti, a causa di lockdown e zone rosse e anche per le visite in ambulatorio le norme si erano fatte più stringenti. Senza contare che in passato disdire una prenotazione non era affatto semplice. I centralini non rispondevano, le procedure non erano ben spiegate. C’è poi chi non si è presentato perché magari è morto.

Adesso, alle proteste di cittadini e associazioni dei consumatori, si aggiungono anche quelle dei sindacati, come il Nursing Up, il sindacato degli infermieri che ha lanciato un appello al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e al direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, per fermare il recupero crediti, nell’attesa di un chiarimento che possa tenere conto anche del periodo Covid e degli anni molto risalenti nel tempo, quando il rischio di una multa in caso di mancata disdetta non era ben chiaro a moltissime persone.

Il sindacato Infermieri Nursing Up: “Sospendere le multe”

Il sindacato Nursing Up lancia un “appello per fermare il recupero crediti sulle visite non disdette del 2017: tutelare il Patto di Fiducia tra Cittadini, Istituzioni e Professioni Sanitarie”.

“In qualità di sindacato delle Professioni Infermieristiche – si legge – da sempre al fianco di chi lavora nei reparti e di chi vive la sanità dal lato dei bisogni di cura, sentiamo il dovere di intervenire sull’ondata di avvisi di pagamento che l’ASL Napoli 1 Centro sta notificando a migliaia di cittadini, in gran parte anziani e persone fragili, per visite non disdette risalenti al 2017. Vogliamo rivolgere un appello costruttivo e accorato al Presidente della Regione Campania e a tutte le forze politiche affinché questo procedimento venga fermato, aprendo a una riflessione più ampia sulla vicinanza delle istituzioni ai bisogni reali della comunità”.

“Si fanno pagare ai cittadini inefficienze storiche e Covid”

Tra le varie argomentazioni avanzate dal sindacato, quelle del “peso delle inefficienze storiche e del Covid-19″. “È impossibile – scrive il sindacato – ignorare il contesto in cui queste prenotazioni si sono accumulate. Per anni i cittadini hanno dovuto fare i conti con liste d’attesa lunghissime e difficoltà organizzative che spesso spingevano a rinunciare o a rivolgersi altrove. A ciò si sono sommati i due difficilissimi anni della pandemia da Covid-19, un periodo in cui la vita di tutti, e in particolare degli anziani, è stata stravolta da isolamenti, paure e blocchi totali dei servizi. Chiedere oggi di giustificare o pagare a distanza di quasi un decennio, ignorando i limiti organizzativi del passato e la straordinarietà del periodo pandemico, appare profondamente lontano dalla realtà”.

Le richieste di esborsi, che possono andare da poche decine di euro ad alcune centinaia, arrivano, peraltro, sottolinea il Nursing Up, in una fase storica caratterizzata da un forte carovita e dall’inflazione galoppante “che pesano soprattutto sui pensionati e sui bilanci familiari, un’azione di recupero così retroattiva rischia di rappresentare un peso insostenibile e ingiusto per le fasce più deboli della nostra popolazione”. “Guardiamo con grande preoccupazione agli effetti sociali di questa misura – conclude il sindacato – Chi si trova ogni giorno negli ospedali, nei distretti e agli sportelli, come infermieri, medici e operatori sanitari, rischia di dover gestire l’esasperazione e lo sconcerto dei cittadini, pur non avendo alcuna responsabilità sulle decisioni amministrative assunte”.

Oltre alla sospensione del “procedimento di recupero crediti relativo alle mancate disdette degli anni passati”, il sindacato chiede l’apertura di “un tavolo di confronto con le parti sociali per valutare l’annullamento in autotutela dei provvedimenti, tenendo conto delle difficoltà vissute dai cittadini nel corso degli anni e durante l’emergenza pandemica”. Infine, di “investire su sistemi moderni di recall e promemoria digitali, accompagnando i cittadini con la comunicazione e la prevenzione, anziché con sanzioni tardive che allontanano la comunità dalla sanità pubblica”.

L’avvocato Pisani: “Fico sospenda e annulli tutto”

Decine di migliaia di cittadini campani, in gran parte anziani, malati e persone fragili, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto dell’ASL Napoli 1 Centro, avvisi di pagamento per visite prenotate e «non disdette» fino a dieci anni fa. Si chiedono pochi euro, maggiorati di spese postali, con la minaccia della riscossione coattiva. Nessuno era mai stato informato prima: nessuna contestazione, nessuna possibilità di giustificarsi, nessuna indicazione di data, struttura o prestazione.

L’Avv. Angelo Pisani, fondatore di Potere ai Diritti – 1523.it, ha trasmesso un atto unico di esposto-denuncia, diffida e istanza di accesso agli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, al Presidente della Regione Campania Roberto Fico, all’ASL Napoli 1 Centro e ad AdER, e per conoscenza al Prefetto di Napoli, alla Corte dei Conti, al Consiglio Regionale e al Garante della privacy.

«Il Presidente Fico ha il dovere di intervenire subito», dichiara Pisani. «La Regione governa, finanzia e controlla le aziende sanitarie: non può fingere di non vedere quello che accade in Campania. Chiediamo che entro 24 ore sia disposta e annunciata pubblicamente la sospensione immediata di tutti gli avvisi e poi il loro totale annullamento, con il rimborso d’ufficio di chi ha già pagato. Ogni ora di silenzio produce nuove file agli sportelli, nuova ansia, nuovo stress per persone anziane e malate che temono un pignoramento per una visita di cui non ricordano nulla. Questa è una forma di violenza istituzionale sui cittadini, e va fermata ora.»

Secondo l’atto, le pretese sono prescritte ed estinte, perché si tratta di sanzioni mai contestate nei termini di legge. Si basano inoltre su una norma del 2024 applicata a fatti di anni prima, ignorano le esenzioni e costano allo Stato probabilmente più di quanto potranno incassare. E i dati sono inattendibili: tra le proteste che arrivano in queste ore c’è chi ha ricevuto l’avviso pur avendo regolarmente eseguito e pagato l’esame, e chi ricorda le visite saltate perché «oggi il dottore non viene», senza che nessuno gli abbia mai rimborsato ticket e giornata di lavoro persa.

«È il paradosso della malasanità», prosegue Pisani. «Lo stesso sistema che per anni non ha garantito liste d’attesa accettabili e pronto soccorso dignitosi ora si trasforma in esattore implacabile contro chi ha subito i suoi disservizi.»

Alla Procura della Repubblica si chiede di accertare con urgenza ciò che è accaduto e che è ancora in corso. In particolare, se nelle minacce di esecuzione per somme non dovute verso soggetti fragili si possano configurare violenza privata e minaccia, e se vi siano omissioni di atti d’ufficio. Si chiede anche di verificare il procurato allarme e di individuare le singole responsabilità di chi ha ideato, autorizzato ed eseguito la procedura e di chi non l’ha impedita. Si chiede inoltre di vigilare sul rischio concreto di truffe e condotte emulative: falsi avvisi, falsi incaricati, telefonate e messaggi fraudolenti che sfruttino la paura dei cittadini.

L’appello ai cittadini: non pagare in fretta sotto la pressione della paura e conservare l’avviso ricevuto. Diffidare di chiunque si presenti a casa o telefoni chiedendo denaro o dati per conto dell’ASL. Rivolgersi a Potere ai Diritti – 1523.it per tutelare i propri diritti.

In assenza di un intervento immediato, si agirà davanti al TAR, con un’azione collettiva contro la pubblica amministrazione e davanti alla Corte dei Conti per il danno erariale.