Precipitano con la Fiat 500 sulla scogliera a Forio, l’auto risultava rubata

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Un’automobile con tre persone a bordo è precipitata da una scarpata di via Giovanni Mazzella a Forio d’Ischia finendo la sua corsa sugli scogli, nella notte appena trascorsa.

Le tre persone che erano a bordo due 18enni e un 17enne, dopo aver verosimilmente rubato una Fiat 500 appartenente ad una donna del posto che si era allontanata momentaneamente lasciando il veicolo acceso, si sono prima allontanate dal luogo dell’incidente, ma hanno successivamente chiesto aiuto. I due 18enni sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale del Mare e al Cardarelli, mentre il 17enne al Rizzoli di Lacco Ameno. Le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione nonostante la caduta da diversi metri d’altezza.

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I tre dovranno, ad ogni modo, chiarire la propria posizione. Sono anche stati sottoposti agli esami previsti per accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, come avviene di prassi in questi casi.