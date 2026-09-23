HomeCronacaOltre una tonnellata e mezza di "bionde" nel box condominiale, scatta il...
CronacaCronaca locale

Oltre una tonnellata e mezza di “bionde” nel box condominiale, scatta il sequestro a Giugliano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Oltre una tonnellata e mezza di
Oltre una tonnellata e mezza di "bionde" nel box condominiale, scatta il sequestro a Giugliano
PUBBLICITÀ

Oltre una tonnellata e 600 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono state trovate e sequestrate in un deposito a Giugliano in Campania, nell’hinterland a nord del capoluogo partenopeo, dalla Guardia di Finanza di Napoli che ha arrestato un 52enne napoletano (con precedenti specifici) per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell’accisa.

Oltre una tonnellata e mezza di “bionde” nel box condominiale, scatta il sequestro a Giugliano

L’operazione è stata messa a segno dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli che hanno intercettato e seguito un furgone diretto nei box seminterrati di un condominio.

PUBBLICITÀ

Il blitz è scattato quando il conducente era intento a prelevare da un box e caricare sul furgone varie casse di sigarette.
Le perquisizioni in un deposito nella disponibilità dell’uomo hanno consentito di trovare 150 casse di sigarette, per un totale di oltre 1.600 chili.

I tabacchi, si è scoperto, erano stati introdotti nel territorio nazionale senza il pagamento dell’accisa. Le “bionde” rinvenute, riproducenti i marchi “Winston” e “Marlboro”, sono state sequestrate con il box auto dove sono state trovate.

Il 52enne napoletano è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ