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Oltre una tonnellata e 600 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono state trovate e sequestrate in un deposito a Giugliano in Campania, nell’hinterland a nord del capoluogo partenopeo, dalla Guardia di Finanza di Napoli che ha arrestato un 52enne napoletano (con precedenti specifici) per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell’accisa.

Oltre una tonnellata e mezza di “bionde” nel box condominiale, scatta il sequestro a Giugliano

L’operazione è stata messa a segno dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli che hanno intercettato e seguito un furgone diretto nei box seminterrati di un condominio.

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Il blitz è scattato quando il conducente era intento a prelevare da un box e caricare sul furgone varie casse di sigarette.

Le perquisizioni in un deposito nella disponibilità dell’uomo hanno consentito di trovare 150 casse di sigarette, per un totale di oltre 1.600 chili.

I tabacchi, si è scoperto, erano stati introdotti nel territorio nazionale senza il pagamento dell’accisa. Le “bionde” rinvenute, riproducenti i marchi “Winston” e “Marlboro”, sono state sequestrate con il box auto dove sono state trovate.

Il 52enne napoletano è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.