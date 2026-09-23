Terribile incidente a Qualiano, auto si schiantano tra piazza Rosselli e via Di Vittorio

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Un tremendo incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 22 settembre, a Qualiano, all’incrocio tra piazza Rosselli e via Di Vittorio. Stando alle segnalazioni dei cittadini sui diversi gruppi Facebook, due auto si sono scontrate a causa, molto probabilmente, dell’alta velocità con cui stavano percorrendo quel tratto di strada.

A causa del forte impatto, una delle due auto, precisamente una Smart, avrebbe impattato contro un albero. Il boato è stato fortissimo e chiaramente udito dai residenti in zona: diversi sono scesi in strada, spaventati.

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Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, che hanno provveduto ad assistere il ferito, un ragazzo di 16 anni, e trasportarlo in ospedale: il giovane è ferito in maniera seria ma è in condizioni stabili. L”impatto è stato ad ogni modo fortissimo.