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Omicidio di Capodanno a Caivano, catturato il latitante fuggitivo in Maremma. Nell’ambito dell’attività finalizzata all’esecuzione di provvedimenti restrittivi di esecuzione pena, la Squadra Mobile di Grosseto, nelle ultime settimane, ha arrestato tre persone. Il primo, un cittadino straniero, deve scontare la pena di anni 4 e 22 giorni di reclusione, oltre ad una multa di 17.900 euro, per reati connessi alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Grosseto dall’agosto 2017 al marzo 2020.

Omicidio a Caivano, catturato il fuggitivo

Il secondo arrestato, un cittadino straniero che era domiciliato in provincia di Grosseto, deve scontare la pena residua di 12 anni e 9 mesi di reclusione, per un omicidio commesso con un fucile a Caivano il primo gennaio 2002.

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Il terzo arrestato, un cittadino italiano, deve scontare la pena di 6 anni di reclusione, oltre ad una multa di 16.000 euro, per reati connessi alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Grosseto nel 2015 e nel periodo da gennaio a settembre 2025.

Questo ultimo arresto deriva da una attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Grosseto, che aveva portato, al termine di una perquisizione domiciliare, anche al sequestro di circa 7 etti di eroina, 7 etti di hashish, 250 gr di marijuana e di diverse boccette di metadone, nonché di una consistente somma di denaro. Tutte le persone arrestate sono state rinchiuse nel di Grosseto.