Ucciso nell’agguato di camorra, arrestato il complice del ras

Oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

In particolare, le indagini, condotte attraverso tradizionali attività investigative, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno permesso di raccogliere plurimi elementi indiziari circa la responsabilità dell’indagato nella commissione dell’omicidio di Fortunato De Longis, avvenuto a Brusciano il 24 marzo 2019.

In tale contesto, l’uomo, affiliato al clan Rega di Brusciano, avrebbe attinto mortalmente, a colpi di arma da fuoco, la vittima che viaggiava a bordo del suo furgone. L’altro complice dell’agguato Bruno Piacente che, durante l’azione omicidiaria, era alla guida del motociclo sul quale viaggiava l’arrestato di oggi, era stato colpito da analogo provvedimento cautelare a 28 maggio 2021.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.