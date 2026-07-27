Tragedia in spiaggia a Castel Volturno, 37enne muore annegata davanti al fidanzato

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Una giornata trascorsa al mare si è conclusa nel peggiore dei modi sul litorale di Castel Volturno, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere stata trascinata dalle onde. La vittima era Vodianak Yaroslava, cittadina ucraina. La tragedia si è verificata sulla spiaggia libera situata nei pressi di via del Mare, nel tratto compreso tra Pinetamare e Ischitella. La 37enne si trovava insieme al fidanzato quando ha deciso di entrare in acqua, nonostante le condizioni del mare fossero particolarmente difficili.

Secondo una prima ricostruzione, le forti correnti l’avrebbero trascinata al largo, impedendole di tornare verso la riva. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. La donna è stata recuperata e sottoposta ai tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche il fidanzato è stato assistito dai soccorritori. La tragedia ha attirato decine di bagnanti e residenti, che hanno seguito con apprensione le operazioni di salvataggio, sperando fino all’ultimo in un epilogo diverso.

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