Otto chili di droga sull’asse Marano-Calabria, pena sospesa e scarcerazione

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All’esito del processo di primo grado, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, ha concesso la pena sospesa a Francesco Avolio della condanna a 2 anni di reclusione e lo ha rimesso immediatamente in libertà, visto che si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione sita in Marano di a Napoli.

Il fatto

Brillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno – Reggio Calabria che ha tratto in arresto Avolio Francesco, maranese del 73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo era stato associato presso la casa circondariale di Paola dove allesito dell’udienza di convalida dell’arresto il giudice gli aveva concesso gli arresti domiciliari, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Gli viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80 del DPR 309/1990. L’uomo era a bordo di un furgone Fiat dobló nei pressi dell’uscita di Cetraro. Vi sono indagini in corso per verificare la responsabilità di altri soggetti.

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La droga era suddivisa in 80 panetti da cento grammi circa ciascuno. Deferite, a piede libero, nella stessa operazione, altre tre persone, sempre di Marano di Napoli.