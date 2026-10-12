Padre aggredito dal branco al Vomero, identificati otto giovani

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Si stringe il cerchio intorno branco del brutale pestaggio in piazza Vanvitelli di due sere fa. Dopo la denuncia sarebbero stati identificati 8 giovanissimi. A quanto si apprende sarebbero tutti minori, tranne uno appena maggiorenne. Ma non si ferma qui questa fase delle indagini, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura per i minorenni. Grazie alle telecamere presenti in zona e ai tanti video postati sui social network i carabinieri sono riusciti ad identificare i partecipanti all’aggressione: si tratterebbe di otto ragazzi residenti tra Soccavo e l’Arenella. Per l’uomo rimasto vittima del branco è stata necessaria una delicata operazione alla gamba, finita sotto un autocompattatore dell’Asia, nei drammatici attimi dell’assalto. Secondo quanto emerso dopo la mezzanotte tra sabato e domenica l’uomo ha ricevuto una telefonata dalle figlie minori, presenti in piazza Vanvitelli. Le due ragazzine erano state aggredite da coetanei poco prima, con la più grande intervenuta a difesa della sorella. Insieme alla moglie, il padre si è precipitato sul posto. Dopo una discussione con uno degli aggressori, im breve l’uomo è stato a sua volta circondato e picchiato selvaggiamente dal branco.