Parte da Salerno per truffare ma l’anziana è mamma del carabiniere

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Un 20enne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri della compagna di Pontecorvo. Il giovane è ritenuto responsabile di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente ad Arce, nella frazione di Isoletta.

L’episodio si è verificato intorno alle 13:30 del 16 marzo 2026, quando una donna di 78 anni, vedova e pensionata, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore le ha riferito che il figlio era coinvolto in una rapina a una gioielleria di Roma e che si rendeva necessario verificare la provenienza dell’oro custodito in casa.

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Mamma dell’Appuntato Scelto

Provvidenziale si è rivelato l’arrivo del figlio della donna, Appuntato Scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di Ceprano, che, compreso il raggiro, ha mantenuto il contatto telefonico con il truffatore fingendosi il marito della vittima e ha contestualmente allertato i colleghi.

I militari intervenuti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione. Poco dopo è giunto sul posto il giovane incaricato del ritiro dell’oro, immediatamente bloccato e arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il 20enne è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Pontecorvo in attesa del rito direttissimo.

Il giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Lazio. L’operazione, condotta in sinergia con la Procura, conferma l’efficacia del coordinamento tra i reparti dell’Arma e la tempestività degli interventi, elementi fondamentali per contrastare un fenomeno in crescita come quello delle truffe agli anziani.