Paura a Napoli, 16enne accoltellato alle spalle nei vicoli di piazza Dante

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Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica nei pressi di piazza Dante, nel centro di Napoli. Il giovane, soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, ha riferito alla Polizia di Stato di essere stato colpito alla schiena da uno sconosciuto mentre si trovava in uno dei vicoli della zona. Il minorenne è stato medicato al pronto soccorso e sottoposto a sutura per le ferite riportate al dorso. Per lui è stata stabilita una prognosi di 12 giorni. Il 16enne è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia generale, dove resta in osservazione.

Secondo il suo racconto, l’aggressore lo avrebbe colpito alle spalle. Il ragazzo ha dichiarato di non conoscere la persona che lo ha ferito. Sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile. Dopo il ferimento, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle ore della movida. L’obiettivo è intensificare la presenza delle pattuglie e contrastare i fenomeni di criminalità e microcriminalità diffusa, soprattutto nelle aree più frequentate del centro storico.

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