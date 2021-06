Paura questa mattina a Pompei. Un uomo, probabilmente per intimidire la moglie con la quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all’interno di un ristorante dove lavora la donna. Il ristorante è in Via Plinio, a due passi dall’ingresso “porta Marina Inferiore” del parco archeologico di Pompei. nessun ferito, nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità. Quest’ultimo, già identificato e posto a fermo dai carabinieri, in preda alla gelosia, avrebbe sparato contro la struttura dove era presente la moglie con il nuovo compagno

