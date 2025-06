Paura alla piscina Rhyfel di Mugnano, 17enne accusa un malore

PUBBLICITÀ

Ieri sera, all’interno della Rhyfel Village a Mugnano di Napoli, un ragazzo di 17 anni ha accusato un improvviso malore mentre partecipava regolarmente a una lezione del corso di nuoto a cui è iscritto.

Il personale della struttura è intervenuto tempestivamente, prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo degli operatori del 118, che hanno preso in carico il giovane e provveduto al suo trasferimento per accertamenti.

Le condizioni del ragazzo sono al momento sotto osservazione. L’episodio si è svolto in un contesto controllato, durante le normali attività della struttura.

La rettifica

Questa mattina si era diffusa erroneamente la notizia che si trattasse di un bambino di 10 anni caduto in acqua. In realtà, si è trattato di un ragazzo di 17 anni che stava regolarmente svolgendo la sua lezione di nuoto. Contrariamente a quanto inizialmente riportato, il giovane non è caduto in piscina, ma ha accusato un improvviso malore durante l’attività sportiva.

