Paura nella grotta azzurra a Capri, la barca si riempie d'acqua e si inabissa

PUBBLICITÀ

La romantica vacanza per celebrare l’anniversario di matrimonio si è trasformata in un’esperienza da brividi per la travel creator americana Sherina Welch e suo marito. Durante la visita alla celebre Grotta Azzurra di Capri, la piccola imbarcazione sulla quale si trovavano è stata investita da una violenta onda di risacca, finendo per riempirsi d’acqua e affondare.

L’intera scena è stata ripresa in un video pubblicato dall’influencer sui social, dove in pochi giorni ha totalizzato milioni di visualizzazioni, diventando virale anche negli Stati Uniti. Le immagini mostrano momenti di grande tensione: i marinai delle altre barche appaiono visibilmente preoccupati mentre una seconda imbarcazione interviene rapidamente per mettere in salvo i passeggeri.

PUBBLICITÀ

Il filmato è stato rilanciato da numerose testate e programmi televisivi internazionali, tra cui People Magazine, Inside Edition e Good Morning America, contribuendo ad accendere i riflettori sulla sicurezza delle escursioni nella Grotta Azzurra.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il video sui propri canali social denunciando ancora una volta la situazione: «Sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa dei “barcaroli” per gli ingressi della Grotta Azzurra. Si aspetta la tragedia per intervenire».

Nonostante il grande spavento, Sherina Welch ha mantenuto un atteggiamento sereno. Nel video pubblicato sui social rassicura i suoi follower spiegando: «È la natura, non è colpa di nessuno». La creator racconta inoltre che, dopo l’incidente, molti abitanti di Capri hanno mostrato grande solidarietà nei loro confronti, offrendo loro shot di limoncello e persino vestiti nuovi tramite la guida che li accompagnava.

Intervistata da Good Morning America, l’influencer ha ricostruito quei drammatici istanti: «Sbattuto la testa sulla parte alta della grotta e siamo stati inondati dall’acqua». Secondo il suo racconto, una violenta onda di risacca avrebbe sollevato la barca fino a farla urtare contro la volta della grotta, provocandone il rapido allagamento e il successivo affondamento.