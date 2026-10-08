Paura tra Marano e Quarto, albero cade e distrugge una Fiat Punto

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Paura in via Cupa Orlando, antica strada di origine romana al confine tra Quarto e Marano, dove il maltempo ha provocato il cedimento di fango, vegetazione e parti di un albero, finiti su una Fiat Punto in transito. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti.

Il crollo ha reso necessario interdire il passaggio nel tratto interessato, creando disagi alla viabilità e preoccupazione tra residenti e automobilisti. La strada è di competenza del Comune di Quarto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione, legata all’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio.

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FOTO: Il Mattino.