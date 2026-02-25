Perché le criptovalute cambiano valore così rapidamente?

PUBBLICITÀ

Chi non ha una particolare esperienza con il mercato delle criptovalute resta spesso colpito dalla velocità con la quale le quotazioni cambiano. Nell’arco di una sola giornata, una valuta digitale può registrare variazioni percentuali significative, sia in positivo che in negativo, con differenze che nei mercati tradizionali (come Wall Street, Piazza Affari o il Nasdaq) sarebbero considerate eccezionali.

Non è per niente raro che un utente controlli al mattino quanto vale una determinata criptovaluta e trovi un valore molto diverso poche ore dopo. Succede sia nell’ambito di asset digitali meno conosciuti sia in quello di criptovalute ormai note da tempo. E molti quindi non si chiedono soltanto quanto vale un Litecoin (LTC) o magari un Solana (SOL) o un Dogecoin (DOGE), ma anche come mai il loro prezzo cambi in modo rilevante in tempi rapidi. La spiegazione va cercata nelle caratteristiche del mercato crypto.

Un mercato sempre aperto e ancora relativamente giovane

A differenza delle borse valori tradizionali (Borsa Italiana, NYSE o Nasdaq), il mercato delle criptovalute non chiude mai. Gli scambi avvengono 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche se ovviamente l’attività non è sempre la stessa. I volumi di scambio, infatti, sono sicuramente più alti durante gli orari lavorativi dei grandi mercati finanziari, in particolare quelli europei e statunitensi.

Questo significa che qualsiasi notizia, per esempio relativa a una nuova normativa finanziaria, un evento geopolitico importante, a una decisione di una Banca Centrale ecc., può riflettersi immediatamente, in negativo o in positivo, sulle quotazioni dei vari asset digitali.

Il settore delle crypto, inoltre, è relativamente “giovane”. È nato nel 2009 con il Bitcoin, ha conosciuto una crescita piuttosto rapida, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, ma non è ancora del tutto stabilizzato. La regolamentazione che riguarda le criptovalute è in continua evoluzione in molti Paesi e qualsiasi modifica normativa o anche le sole voci di un cambiamento possono incidere sulla fiducia degli investitori, causando oscillazioni improvvise delle quotazioni.

Domanda, offerta e dimensione del progetto

Come nel caso di qualsiasi altro asset finanziario, il prezzo di una criptovaluta è determinato da domanda e offerta. Quando l’interesse degli investitori aumenta, il valore tende a salire, mentre se prevalgono le vendite, il valore scende.

Un altro elemento importante è la capitalizzazione di mercato, vale a dire il valore complessivo delle unità in circolazione.

Le criptomonete con una capitalizzazione più alta tendono ad avere oscillazioni percentuali meno rilevanti rispetto a quelle di progetti più piccoli, anche se comunque rimangono soggette a una forte volatilità.

Le altcoin storiche, ovvero le valute alternative al Bitcoin, come Litecoin o Dogecoin, spesso seguono l’andamento generale del settore: crescono nelle fasi di maggiore entusiasmo e scendono nei periodi di incertezza dei mercati.

Il peso del “sentiment”

In tutti i mercati finanziari, ma soprattutto nel mondo delle criptovalute, la componente emotiva ha un ruolo di grande importanza. Il cosiddetto “sentiment” del mercato, ovvero il clima di fiducia o di timore che prevale in un certo momento, può determinare una grande oscillazione dei prezzi, in positivo o in negativo.

Aggiornamenti tecnologici, ipotesi di restrizioni normative, l’introduzione di dazi ecc. possono portare entusiasmo o preoccupazione nel giro di poche ore. In un mercato ormai globale e molto sensibile come quello attuale, le reazioni collettive portano spesso a variazioni di prezzo in tempi molto rapidi.

Volatilità: opportunità e rischio al tempo stesso

La forte volatilità può rappresentare per alcuni un’opportunità, in particolare per chi opera con un’ottica speculativa di breve termine. Allo stesso tempo, comporta rischi non indifferente, soprattutto per chi si avvicina al settore senza un’adeguata conoscenza delle sue dinamiche.

Oscillazioni a doppia cifra nel giro di pochi giorni non sono eventi rari. Per questo motivo è fondamentale considerare le criptovalute come strumenti ad alto rischio, la cui variabilità è una caratteristica strutturale e non un’eccezione.

Un approccio informato e prudente è sempre la scelta migliore per orientarsi in un settore così complesso e dinamico, dove la rapidità e l’incertezza fanno parte delle regole del gioco.