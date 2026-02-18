Perde il controllo del tir sulla A1: traffico in tilt da Pomigliano a Capodichino

PUBBLICITÀ

Mattinata complicata sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto compreso tra lo svincolo Villa Literno-Pomigliano e il bivio con la diramazione Capodichino, in direzione Napoli, si registrano 8 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 754.

Secondo quanto riferito, un camion ha sbandato per cause ancora in corso di accertamento, determinando il restringimento della carreggiata. Attualmente il traffico transita su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti e lunghe attese per gli automobilisti diretti verso il capoluogo campano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 6ª Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione dell’emergenza e nel ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per il traffico diretto a Napoli si consiglia di uscire al bivio con l’asse di supporto, seguire le indicazioni per Acerra-Pomigliano e poi per la SS 162 Diramazione, con rientro in A1 seguendo le indicazioni per il Centro Direzionale.

La situazione resta in aggiornamento, con possibili ulteriori disagi nelle prossime ore.