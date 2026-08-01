Terremoto Campi Flegrei, carabinieri salvano cagnolino tra le macerie a Pozzuoli

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Proseguono senza sosta le operazioni di monitoraggio e verifica degli edifici danneggiati dal terremoto ai Campi Flegrei. I controlli delle forze dell’ordine e dei tecnici stanno interessando numerose abitazioni, con particolare attenzione agli immobili dichiarati inagibili. Nel corso di un sopralluogo al Parco Olivetti di Pozzuoli, i carabinieri hanno rinvenuto un cane all’interno di un edificio dichiarato inagibile. L’animale, verosimilmente rimasto coinvolto nella caduta di alcune macerie provocata dalla forte scossa, si trovava ancora all’interno dello stabile.

Valutata la situazione, i militari dell’Arma hanno deciso di non attendere oltre e, operando in condizioni di sicurezza, hanno recuperato il cane e lo hanno portato all’esterno dell’edificio. Nel frattempo sono stati contattati i proprietari dell’animale e i servizi veterinari dell’Asl, i cui medici sono attesi sul posto per prestare le cure necessarie e verificarne le condizioni di salute. Le attività di controllo sul territorio proseguono senza interruzioni, mentre continua anche il monitoraggio degli edifici interessati dal sisma che ha colpito l’area flegrea.

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