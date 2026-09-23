Perseguitava l’ex compagna a Giugliano, arrestato 53enne: si nascondeva in albergo

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È durato dieci giorni il tentativo di sottrarsi alla giustizia di un 53enne di Giugliano in Campania, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per presunti atti persecutori e violazione di domicilio aggravata nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo era riuscito a sfuggire all’arresto lo scorso 12 settembre, quando i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano si erano presentati presso la sua abitazione per eseguire il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura.

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Le accuse e la tutela della vittima

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 53enne sarebbe gravemente indiziato di comportamenti persecutori avvenuti tra luglio e settembre ai danni dell’ex compagna.

La donna sarebbe stata più volte pedinata e minacciata. Proprio per il timore di ulteriori episodi, i carabinieri non hanno mai interrotto le attività di ricerca, predisponendo nel frattempo un monitoraggio costante e discreto a tutela della vittima.

La cattura in un hotel di Casoria

Le ricerche si sono concluse nella notte, quando i militari dell’Arma hanno individuato il 53enne all’interno di un albergo di Casoria.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo false generalità, ma il tentativo non è bastato a evitare la cattura.

I carabinieri hanno quindi eseguito l’ordinanza di custodia cautelare e accompagnato il 53enne in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione pone fine a dieci giorni di ricerche e consente di dare esecuzione al provvedimento cautelare disposto nell’ambito dell’indagine sui presunti episodi di stalking e violazione di domicilio denunciati dall’ex compagna.