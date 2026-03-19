Pescavano ricci nel mare di Salerno, multe da 18mila euro

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Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”, ha sorpreso due pescatori di frodo sul lungomare salernitano. I responsabili, uno dei quali proveniente dalla Puglia e già noti per precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di una rilevante quantità di ricci di mare “paracentrotus lividus”, circa 2500 esemplari e altri prodotti ittici che avrebbero fruttato circa 5000 euro al mercato nero.

L’operazione è scattata in seguito ad una segnalazione pervenuta dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Salerno, a seguito della quale veniva disposto l’impiego di una motovedetta della dipendente Sezione Operativa Navale alla sede, coadiuvata sulla terraferma da una pattuglia del Gruppo salernitano.

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Multe da 18mila euro

I ricci, ancora viventi, sono stati rigettati in mare mentre gli altri prodotti ittici, previo nulla osta del Servizio Veterinario, sono stati devoluti in beneficenza. Ai pescatori di frodo sono state irrogate sanzioni amministrative per 18mila euro, oltre al sequestro di tutta l’attrezzatura.

L’operazione ha evidenziato la reattività della Polizia del Mare nonché il coordinamento e la sinergia esistente tra la componente specialistica e quella territoriale del Corpo. I controlli saranno intensificati nelle prossime settimane anche per prevenire possibili casi di epatite virale per il consumo di prodotti ittici crudi e senza controlli sanitari.