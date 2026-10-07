Piantagione di cannabis scoperta nel Napoletano, arrestato 41enne

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Blitz anti droga a Torre Annunziata per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. I militari hanno perquisito un appezzamento di terra a via Cavour riconducibile a Giuseppe Napoli, 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 arbusti da un metro e mezzo l’uno di cannabis indica. Trovati anche ben 724 grammi di marijuana suddivisi un 4 confezioni, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.