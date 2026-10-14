Pianura piange Luca Loffredo, l’ultimo saluto al 32enne scomparso

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Stamattina si sono tenuti i funerali di Luca Loffredo nella chiesa Il Tempo di Pianura. Il quartiere ha voluto dare l’ultimo saluto al 32enne prematuramente scomparso. “Un amico, a nome della famiglia, ci ha chiesto di dare l’annuncio della scomparsa del giovane Luca. È una notizia straziante per l’intera comunità. Ai familiari di Luca e alla fidanzata vanno le nostre più sentite condoglianze”, ha scritto il gruppo Facebook Pianura e dintorni. “Io non so come si fa a vivere senza di te.. ma ti prometto che mi impegnerò a vivere anche per te.. Ci rivedremo vita mia te lo prometto! Ci siamo promessi fino a l’ultimo respiro e così è stato! Ti amerò per sempre!”, ha scritto la fidanzata Nunzia.