Piazza di spaccio non stop a Barra, blitz nel feudo degli Aprea

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Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. È quanto è stato eseguito nelle scorse ore dagli agenti del commissariato Barra-San Giovanni che hanno smantellato una fiorente piazza di spaccio a Barra nella zona delle Case Gialle di via Mastellone.

Nel provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari Valentina Giovanniello viene ricostruita tutta l’organizzazione del gruppo. In manette Salvatore Ambrosanio ‘o nonnetto, figlio 33enne di Gennaro Ambrosanio, figura apicale e braccio armato del clan Aprea. Accanto a lui è finito in carcere lo zio materno Ferdinando Liccardi, 52 anni, ritenuto luogotenente operativo, mentre ai domiciliari è finito Antonio De Rosa, 35, zio di Francesco Pio Valda, giovane detenuto e parte del processo per un brutale omicidio avvenuto agli chalet di Mergellina.

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Tre altri indagati – Filippo Ciscognetti, 47 anni; Cosimo Loffredo, 28; Francesco Argentato, 30 – restano a piede libero pur figurando nel fascicolo.