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Picchia la moglie davanti ai figli nel Napoletano, fu già arrestato un anno fa per lo stesso reato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Picchia la moglie davanti ai figli nel Napoletano, fu già arrestato un anno fa per lo stesso reato
Picchia la moglie davanti ai figli nel Napoletano, fu già arrestato un anno fa per lo stesso reato
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Era il 12 gennaio del 2025 e a Castello di Cisterna i carabinieri arrestarono un uomo per maltrattamenti in famiglia. E’ trascorso più di un anno e si potrebbe riproporre la stessa nota stampa. Perché i fatti, il luogo, i protagonisti, le botte e anche l’epilogo sono identici.

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna – allertati dal 112 – intervengono in un appartamento. Entrati in casa trovano la donna ancora a terra e l’uomo che l’aveva appena picchiata in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni.

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L’uomo, 48enne, è ancora agitato e a gennaio del 2025 era stato arrestato per gli stessi motivi. La moglie, 42enne, aveva accolto e perdonato il marito per il bene dei figli. Lui l’ha ringraziata con altri insulti e botte. I carabinieri bloccano l’uomo e lo arrestano. Il 48enne è in carcere in attesa di giudizio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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