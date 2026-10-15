Picchia la moglie davanti ai figli nel Napoletano, fu già arrestato un anno fa per lo stesso reato

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Era il 12 gennaio del 2025 e a Castello di Cisterna i carabinieri arrestarono un uomo per maltrattamenti in famiglia. E’ trascorso più di un anno e si potrebbe riproporre la stessa nota stampa. Perché i fatti, il luogo, i protagonisti, le botte e anche l’epilogo sono identici.

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna – allertati dal 112 – intervengono in un appartamento. Entrati in casa trovano la donna ancora a terra e l’uomo che l’aveva appena picchiata in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni.

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L’uomo, 48enne, è ancora agitato e a gennaio del 2025 era stato arrestato per gli stessi motivi. La moglie, 42enne, aveva accolto e perdonato il marito per il bene dei figli. Lui l’ha ringraziata con altri insulti e botte. I carabinieri bloccano l’uomo e lo arrestano. Il 48enne è in carcere in attesa di giudizio.