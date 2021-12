Salerno. Dimesso dal pronto soccorso va al lavoro e muore: aveva solo 28 anni

Non sono ancora chiare le cause della morte di un giovane di Salerno di soli 28 anni, dopo che era stato al pronto soccorso in seguito ad un malore. Per tale motivo è scattata l’inchiesta. La vittima si chiamava Pierpaolo Barbato, figlio dell’ex presidente della società municipalizzata Salerno Sistemi, e nipote di una storica dirigente del Comune di Salerno ed aveva solo 28 anni.

La tragedia

Il giovane, come riporta anche il quotidiano “La Città” oggi in edicola , è morto poco prima della mezzanotte in una stanza dell’albergo, lungo la Costa Sud del capoluogo, che gestiva insieme al fratello, mentre era in compagnia della fidanzata. La mattina dello stesso giorno si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di via San Leonardo, avendo accusato degli strani sintomi, ma era stato subito dimesso avendo ricevuto delle rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. La sua salma, dopo la denuncia dei familiari, che vogliono vederci chiaro in questa vicenda, è stata sequestrata dalla polizia giudiziaria, in attesa che venga poi eseguita l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso.

Il saluto degli amici

“Non si spiega il dolore immenso che mi hai lasciato, non ho la forza di sopravvivere e non voglio pensare di dover essere forte perché la mia forza eri tu. Una volta dicesti “io e te insieme siamo una forza, non ci ferma nessuno” e dicevi bene amore, INSIEME, perché da sola non riesco ad immaginare un solo secondo senza di te mamino mio. Avevamo mille progetti di vita insieme, stavamo facendo il massimo, tu eri la mia ancora ed io la tua. Ma il destino è stato crudele è mi ha portato via la mia unica felicità. Sei l’amore della mia vita il primo e l’unico e lo sarai per sempre. Ti amo mamino mio. Stammi vicina!”

Pierpaolo Barbato non ci posso credere ancora pierooooo te ne sei andato anche tu così presto da questo mondo ingiusto Non solo ho avuto il piacere di lavorare con te ma anche quello di conoscerti per la persona bella che eri . Ci hai lasciati tutti sensa parole , e così che ti voglio immaginare tu che attraversi questo immenso mare e cielo con il tuo grande sorriso Per arrivare lassù fai buon viaggio Pieeeeé