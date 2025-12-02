PUBBLICITÀ
Cronaca

Pinze nella pancia dopo l'intervento di addominoplastica a Napoli, la denuncia di Giusy: "Farò causa"

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Pinze nella pancia dopo l'intervento di addominoplastica a Napoli, la denuncia di Giusy:
Pinze nella pancia dopo l'intervento di addominoplastica a Napoli, la denuncia di Giusy: "Farò causa"
L’intervento, poi il dolore e la spaventosa scoperta: per cinque mesi ha vissuto con delle pinze sottopelle, “dimenticate” lì dopo l’operazione di addominoplastica.

La sfortunata protagonista della vicenda è una 42enne residente a Modena, Giusy Abruzzo.

Pinze nella pancia dopo l’intervento di addominoplastica a Napoli, la denuncia di Giusy: “Farò causa”

La donna, riporta la Gazzetta di Modena, venerdì 28 novembre si è sottoposta a un intervento di rimozione delle pinze chirurgiche della lunghezza di 14 centimetri all’ospedale di Sassuolo. Intervento, quest’ultimo, che le ha evitato di provare altro dolore e soprattutto conseguenze più gravi in futuro.

L’odissea di Giusy Abruzzo, come lei stessa ha raccontato al giornale, è cominciata quando, soffrendo di obesità, si è operata a Bergamo, un intervento, in questo caso, per la riduzione dello stomaco.

Successivamente, però, la necessità di «rimuovere molta pelle in eccesso, avendo perso – racconta la donna – cinquanta chili». Si arriva dunque alla decisione di sottoporsi ad una addominoplastica, a Napoli, sempre rivolgendosi alla sanità pubblica: «Qui a Modena – ricorda Abruzzo – le liste d’attesa erano lunghissime per un intervento del genere. Si parla anche di 4 o 5 anni». L’operazione avviene, il 30 giugno, a Napoli.

L’addominoplastica riesce, però insorgono i dolori: «Avevo fastidio vicino all’ombelico, il chirurgo che mi ha operata mi ha detto che forse era una piccola ernia». Una tac d’urgenza il 27 novembre a Pavullo, nel Modenese, fatta poiché i dolori si intensificavano, rivelano la presenza appunto delle pinze sottopelle. All’ospedale di Sassuolo l’intervento risolutivo.

Ora, assicura Giusy Abruzzo, si apre il capitolo delle vie legali nei confronti del chirurgo che ha eseguito l’intervento a Napoli: «Non voglio che altre persone rischino quello che ho passato io», conclude la 42enne.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

