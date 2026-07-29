Omicidio Mocerino ad Afragola, carcere a vita per il ras Puzio

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Ergastolo. Senza concessione delle attenuanti generiche. Questa la decisione per Salvatore Puzio, 46 anni, ritenuto dalla Procura di Napoli legato al gruppo malavitoso del “Gelsomino” che si contrappone al gruppo “delle Salicelle” di Afragola. Puzio è stato condannato al carcere a vita per l’omicidio di Luigi Mocerino, il 38enne ucciso ad Afragola alla vigilia di Capodanno del 2022.

Puzio, secondo quanto emerso dalle indagini del militari dell’arma, avrebbe seguito con il suo scooter la vittima che viaggiava in auto e poi quando questa quest’ultima si sarebbe fermata l’avrebbe freddata in strada. Ad incastrare Puzio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che immortalarono le fasi dell’agguato mortale.

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L’inchiesta si è contraddistinta per una serie di intercettazioni e videregistrazioni effettuate dagli investigatori nel palazzo di giustizia di Napoli. In particolare furono registrate alcune conversazioni tra i legali di Puzio e alcuni parenti del ras nell’ambito di un filone di indagine parallelo nato dal sospetto di un presunto condizionamento dei testimoni. Per gli inquirenti il movente dell’omicidio Mocerino sarebbe riconducibile a una lite scattata dopo il diniego da parte di quest’ultimo di pagare una quota al gruppo malavitoso dei Gelsomino.