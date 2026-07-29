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Travolto dal pirata della strada a Ischitella, giovane ricoverato in gravi condizioni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Travolto dal pirata della strada a Ischitella, 19enne ricoverato in gravi condizioni
Travolto dal pirata della strada a Ischitella, 19enne ricoverato in gravi condizioni
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Un 19enne a bordo del suo monopattino è stato investito sulla Domiziana in località Ischitella a due passi dal lido Don Pablo a Castel Volturno.

Il giovane dopo essere stato travolto da un’auto in corsa è stato lasciato sul selciato. Alcuni automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza presso il Pineta Grande Hospital in gravi condizioni.

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Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato. Acquisite le immagini dei circuiti di videosorveglianza per risalire al responsabile dell’investimento.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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