Travolto dal pirata della strada a Ischitella, giovane ricoverato in gravi condizioni

Un 19enne a bordo del suo monopattino è stato investito sulla Domiziana in località Ischitella a due passi dal lido Don Pablo a Castel Volturno.
Il giovane dopo essere stato travolto da un’auto in corsa è stato lasciato sul selciato. Alcuni automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza presso il Pineta Grande Hospital in gravi condizioni.
Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato. Acquisite le immagini dei circuiti di videosorveglianza per risalire al responsabile dell’investimento.
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