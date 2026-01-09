Pistola puntata in faccia al papà di Pisacane: “Spostati che ti sparo”

PUBBLICITÀ

La famiglia Pisacane ha vissuto una notte di terrore. Oltre all’aggressione armata contro il giovane Gianluca, ci sono state anche le minacce nei confronti del padre della vittima. Così Andrea ha raccontato la sua versione alle forze dell’ordine sull’inquietante episodio ai Quartieri Spagnoli: «Visto l’accaduto, mio figlio decideva di chiudere il locale e far rientro a casa, una volta uscito dal locale unitamente e mio figlio e mia moglie mi avviavo poco più avanti dell’ingresso del locale in direzione di via Francesco Girardi e notavo sulla sinistra la presenza di alcuni ragazzi intenti a bere e un ragazzo a bordo di uno scooter acceso calzante un casco di colore grigio. Nel contempo sopraggiungeva mia moglie e mio figlio, ed uno di questi ragazzi rompeva una bottiglia di vetro sul volto di Gianluca, iniziava quindi una lite tra i due che terminava in prossimità dell’ingresso dell’altro locale Cammarota, mentre cercavo di dividere i due, giungeva il ragazzo con il casco che prima avevo notato a bordo dello scooter».

“Spostati che ti sparo in faccia”

Andrea Pisacane si è soffermato anche sull’aggressione subita: «Preciso che lo stesso aveva in mano una pistola che mi ha puntato al volto minacciandomi di morte se non mi fossi spostato, alche mi colpiva violentemente con uno schiaffo per farmi spostare, nel contempo proferiva testuali parole: “spostati che ti sparo in faccia”. Riuscito nell’intento, il ragazzo esplodeva due colpi in direzione di mio figlio attingendolo alla gamba destra con entrambe i colpi. Subito dopo gli aggressori unitamente ad altre persone, si davano alla fuga in direzione di Via Francesco Girardi, preciso che oltre ai due aggressori c’erano almeno altre due persone.»

PUBBLICITÀ

Secondo gli inquirenti, i genitori di Gianluca e Fabio sono intervenuti a difesa del figlio ma Vincenzo Rossi, dopo aver preso un’arma dal giubbotto, l’ha puntata al volto di Andrea Pisacane intimandogli di allontanarsi e l’ha anche colpito violentemente al volto. Subito dopo Rossi ha esploso due colpi di arma da fuoco contro Gianluca.