Pistola sequestrata a Napoli, l’arma era nascosta nell’ascensore

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Diverse persone denunciate, sostanze stupefacenti sequestrate, armi e munizioni rinvenute anche negli spazi comuni di un complesso di edilizia popolare. È il bilancio del servizio coordinato di controllo del territorio ad “Alto Impatto” dei Carabinieri della compagnia Poggioreale con il prezioso contributo dei militari del Nucleo Radiomobile di Napoli. L’attività – durata fino a tarda notte – ha interessato diversi quartieri della città, con verifiche mirate anche nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive, controlli nelle abitazioni ed esercizi commerciali e accertamenti sulla regolarità degli allacci alla rete elettrica.

Droga in camera da letto

I controlli hanno portato anche alla denuncia di un uomo di 59 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Durante un controllo nella sua abitazione, effettuato con il personale di e-distribuzione, i Carabinieri hanno rinvenuto nove involucri contenenti complessivamente 10 grammi di hashish e 2,75 grammi di marijuana. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e un blocco per appunti con nomi e importi, trovati all’interno di un cassetto del comodino della camera da letto. Durante lo stesso controllo è stata inoltre accertata una manomissione del contatore elettrico, che avrebbe consentito il prelievo fraudolento di energia non contabilizzata.

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Pianta di marijuana a Barra

Nel quartiere Barra, invece, una perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una pianta di marijuana con infiorescenze, alta circa un metro e sessanta, custodita all’interno di una camera da letto. Anche in questo caso, il proprietario è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Particolare attenzione è stata riservata alla ricerca di armi e munizioni. Munizioni nascoste tra i medicinali e una pistola nel vano ascensore.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in via Calata Capodichino, i militari hanno trovato 42 proiettili calibro 9×21, nascosti in una scatola per farmaci all’interno di una scarpiera nella camera da letto. Due donne sono state denunciate per detenzione abusiva di munizioni. Il materiale è stato sequestrato.

Spunta la pistola nelle case popolari

Un ulteriore ritrovamento è avvenuto nel complesso di edilizia popolare Conolo in via Claudio Miccoli, nel quartiere Poggioreale. Nelle aree comuni dello stabile, i Carabinieri hanno recuperato un borsello nascosto in un vano ascensore, contenente una pistola Remington. Nell’area delle cantine è stata inoltre rinvenuta una scatola con 38 proiettili calibro 7,65. Arma e munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Furto di energia elettrica

I controlli hanno interessato anche alcune attività commerciali dove sono stati accertati degli allacci abusivi alla rete elettrica in due autolavaggi a via Repubbliche Marinare nel quartiere Barra e in un minimarket di via Immacolata Concezione, a Ponticelli.

I titolari delle attività sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Un uomo – sottoposto agli arresti domiciliari nel quartiere Barra – non è stato trovato nella propria abitazione al momento del controllo. E’ stato denunciato per evasione.

Sempre a Barra, un 22enne è stato fermato alla guida di uno scooter pur non avendo mai conseguito la patente. E’ stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. Complessivamente, il servizio “Alto Impatto” ha permesso di identificare 125 persone di cui 39 pregiudicate. Controllati 54 veicoli per 21 sanzioni al codice della strada e 6 mezzi sequestrati.