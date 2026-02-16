Pitbull azzanna una bimba di 2 anni, corsa all’ospedale di Salerno

PUBBLICITÀ

Stamattina una bambina di due anni stava giocando nella villa comunale di Salerno, vicino ai suoi genitori, quando all’improvviso è stata azzannata alla testa da un pitbull. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la piccola di 2 anni è stata portata immediatamente in ospedale. Dopodiché c’è stato il trasferimento in chirurgia pediatrica e sottoposta agli esami clinici necessari. Per fortuna, le ferite non sono state così profonde. La bambina è stata ricoverata ma non è stato necessario un intervento chirurgico.

Il caso a Frosinone

Una bambina di 2 anni è rimasta ferita dopo essere stata azzannata da un cane di razza pitbull all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’incidente si è verificato nella serata di giovedì, intorno alle 22.30.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone, allertati tramite il 112. Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe morso la piccola al braccio, scaraventandola a terra e contro un muro e provocandole diverse lesioni. Alcune persone presenti nell’appartamento sono riuscite a intervenire, liberando la bambina dalle fauci del cane. Per ricevere le cure necessarie, la piccola è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.