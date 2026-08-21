Pitone reale abbandonato in un sacchetto a Castel Volturno, salvato dai carabinieri

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Un ritrovamento decisamente insolito ha sorpreso gli operatori impegnati nei controlli sul Litorale Domizio per la tutela delle tartarughe marine. A Castel Volturno è stato recuperato un esemplare di Pitone reale (Python regius), rinvenuto all’interno di un sacchetto abbandonato nell’agro comunale.

A fare la scoperta sono state alcune guardie zoofile dell’ENPA, impegnate nelle attività di vigilanza e monitoraggio dei nidi di Caretta caretta. Il sacchetto, lasciato nelle vicinanze del veicolo utilizzato dagli operatori, ha insospettito le guardie che, dopo averlo controllato, hanno trovato al suo interno il serpente.

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Immediata la richiesta di intervento al Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, specializzato nella tutela della fauna selvatica e nel contrasto al traffico e alla detenzione illecita di specie protette. I militari hanno raggiunto la zona e provveduto a mettere in sicurezza l’animale, effettuando anche gli adempimenti previsti per il suo sequestro.

Il Pitone reale è una specie soggetta alle disposizioni della Convenzione di Washington (CITES), che disciplina il commercio e la detenzione di numerose specie animali. Dopo il recupero, l’esemplare è stato affidato a una struttura idonea, dove potrà ricevere le necessarie cure e assistenza veterinaria.

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dell’abbandono di animali esotici, una pratica che può mettere seriamente a rischio il benessere degli animali e creare conseguenze anche per l’ambiente.

I Carabinieri CITES hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire a chi abbia lasciato il pitone nella zona. Proseguono quindi le indagini per chiarire la provenienza dell’animale e individuare eventuali responsabili.