Ennesimo incidente a Napoli, operaio cade dall’impalcatura

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Un operaio edile di 53 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un’impalcatura per lavori di ristrutturazione sulla facciata di un edificio in via Enea, nel quartiere Bagnoli. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato nel vicino ospedale San Paolo e poi trasferito al Cardarelli, dove è ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini della Polizia di Stato.

La piaga degli incidenti sul lavoro

Dramma martedì mattina a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove un operaio di 68 anni, originario del Napoletano, è stato trovato morto all’interno di un noto resort della zona. L’uomo stava svolgendo alcuni interventi di manutenzione alla pavimentazione esterna per conto di una ditta esterna quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente colto da un malore.

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A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Operaio morto sul lavoro a Caivano, sabato una fiaccolata in ricordo di Salvatore

Ricordare Salvatore Calignano, l’operaio di 61 anni morto il 3 ottobre scorso all’ospedale di Giugliano in Campania dopo una caduta da otto metri da un capannone di Caivano mentre lavorava in nero senza alcuna cautela antinfortunistica, e, nel contempo, sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema della sicurezza sul lavoro.