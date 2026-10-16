Vasto incendio all’alba a Napoli, colonna di fumo nero sulla città

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento con l’ausilio delle autobotti. Presenti anche le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale. L’incendio è divampato nell’area del gasometro, nella zona centro-orientale della città, tra piazza Garibaldi, via Marina e Gianturco. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Al momento non si registrano feriti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono tuttora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
La nota del Comune di Napoli: “Chiudete porte e finestre”
L’incendio divampato stamattina in via Brin, nella periferia est di Napoli, che vede impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento hanno determinato l’attivazione di un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) nella Prefettura di Napoli.
Lo rende noto il Comune di Napoli. In via precauzionale e in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi, – informa la nota – si emanano una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell’area interessata. Comportamento all’aperto e in casa: evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza.
Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; Evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta. Igiene alimentare: Lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo.
In presenza di fumo diretto: coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido; cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi. Assistenza medica: coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino. Tutela dei lavoratori: si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’Arpac.