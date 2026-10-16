Vasto incendio all’alba a Napoli, colonna di fumo nero sulla città

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Un incendio è divampato questa mattina, venerdì 16 ottobre, intorno alle 6, nella zona di via Brin, a Napoli. Il rogo è scoppiato all’interno dell’Autoparcheggio King e avrebbe inizialmente interessato un’autospazzatrice parcheggiata nell’area, per poi estendersi a un box utilizzato come deposito di merce cinese. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza e diffusasi rapidamente su buona parte della città e del Golfo di Napoli. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento con l’ausilio delle autobotti. Presenti anche le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale. L’incendio è divampato nell’area del gasometro, nella zona centro-orientale della città, tra piazza Garibaldi, via Marina e Gianturco. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Al momento non si registrano feriti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono tuttora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La nota del Comune di Napoli: “Chiudete porte e finestre”

L’incendio divampato stamattina in via Brin, nella periferia est di Napoli, che vede impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento hanno determinato l’attivazione di un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) nella Prefettura di Napoli.

Lo rende noto il Comune di Napoli. In via precauzionale e in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi, – informa la nota – si emanano una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell’area interessata. Comportamento all’aperto e in casa: evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza.

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Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; Evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta. Igiene alimentare: Lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo.



In presenza di fumo diretto: coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido; cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi. Assistenza medica: coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino. Tutela dei lavoratori: si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’Arpac.

La nota dell’ARPAC

Stamattina i tecnici del dipartimento Arpac di Napoli sono intervenuti per l’incendio divampato presso un capannone industriale in via Brin a Napoli, allo scopo di valutare gli effetti ambientali dell’evento.

Per monitorare la presenza di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi è stato installato un campionatore ad alto flusso di aria nei pressi del luogo dell’incendio. I risultati saranno diffusi non appena disponibili.

L’Arpa Campania sta valutando i possibili effetti sulla qualità dell’aria anche attraverso le stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio. L’analisi interessa dieci centraline del capoluogo, tra cui Napoli-Ferrovia, Napoli-Museo Nazionale, Napoli-Ospedale Nuovo Pellegrini e Napoli-Via Argine e altre stazioni situate nei comuni limitrofi. I dati finora esaminati non evidenziano superamenti dei valori limite previsti dalla normativa vigente per gli inquinanti monitorati, laddove applicabili, né andamenti delle concentrazioni chiaramente riconducibili all’incendio. L’Agenzia prosegue le verifiche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei dati delle ore successive.