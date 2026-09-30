Poliziotto napoletano muore in ufficio, l’addio a Ciro Esposito

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Ciro Esposito si è tolto la vita negli spogliatoi degli uffici della Polmare usando l’arma di ordinanza. È morto così domenica scorsa, il 37enne che in servizio alla Polizia di frontiera marina di Venezia come riporta il Gazzettino.

La tragedia si è consumata alle 13 circa all’interno degli uffici lagunari al Tronchetto. L’agente aveva raggiunto da poco il posto di lavoro e, dopo essersi appartato negli spogliatoi, si è tolto la vita. Quando è scattato l’allarme, per il 37enne non c’era ormai più nulla da fare.

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Originario della provincia di Napoli, Ciro Esposito aveva la qualifica di assistente e lavorava ormai da diversi anni nella Polizia di Stato a Venezia. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro degli uffici della Polizia veneziana, lasciando sotto choc i suoi colleghi. A dare pubblicamente notizia dell’accaduto è stato anche Franco Maccari, vicepresidente nazionale del sindacato Fsp Polizia di Stato. “Verso le 13, Ciro Esposito, un poliziotto in servizio alla Polmare di Venezia, si è tolto la vita“, ha scritto sui social.