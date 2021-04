Pubblicità

Meteo. Zona gialla e temperature oltre i 30 gradi. Napoli e il Sud Italia saranno investiti nei prossimi giorni dall’ondata di caldo in arrivo dal nordafrica. Un quadro, quello che emerge dagli ultimi modelli, che per potrebbe subire ancora un ulteriore cambiamento. Le previsioni meteo, infatti, stanno fornendo proiezioni ancora incerte sul lungo periodo.

Al Sud e sulle due Isole Maggiori – riporta Ilmeteo.it – dovrebbe profilarsi una rimonta dell’alta pressione africana: se ciò dovesse venir confermato è lecito attendersi una seconda parte di settimana decisamente più soleggiata e soprattutto più calda. Vista l’origine della massa d’aria, l’interno del Deserto del Sahara, si potranno raggiungere picchi massimi di temperatura fin verso ed oltre i 30°C specie sulla Sicilia. Tutte le regioni meridionali saranno coinvolte in un vero e proprio anticipo d’estate. Temperature in aumento, infatti, in Campania, Calabria e Puglia.

Siamo dunque arrivati al tanto atteso ritorno ad una duratura e calda stabilità atmosferica? Purtroppo no! A spegnere i nostri sogni di rivedere finalmente il volto caldo e gradevole della Primavera ci penserà l’ennesima perturbazione atlantica che già con l’inizio della prossima settimana tornerà a portare nubi e qualche pioggia ad iniziare dalle regioni del Nord dove anche il contesto termico sarà costretto a compiere qualche passo indietro.