Protesta contro il caro-benzina, la disperazione di Antonio: “Non ce la facciamo più”

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Un’azione forte, spontanea ma non coperta da quasi nessuna testata giornalistica. Nella giornata di ieri gli agricoltori, gli allevatori e non solo hanno manifestato bloccando l’autostrada A2 nel Vibonese, in Calabria disperati per il calo benzina e l’aumento dei prezzi delle materie prime che pregiudicano la loro sussistenza.

Protesta contro il caro-carburante, la disperazione di Antonio: “Non ce la facciamo più”

Nelle immagini diffuse da alcuni siti locali, si vede un uomo che si stende a terra, piange disperato e si rivolge alla polizia e ai carabinieri dicendo: “Siamo tutti nella stessa situazione”. Il protagonista di queste parole è Antonio Zangari, detto il “gigante buono”, che da anni è in prima linea denunciando la crisi del comparto e non solo.

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Intervenendo stamattina, il giorno dopo il blocco, alla Radiazza di Gianni Simioli, in onda su Radio Marte, Zangari ha commentato: “Reazioni del genere non le decidi. È spontaneo come atteggiamento, non lo costruisci il giorno prima o non la pensi la notte prima”. Parole che sono anche una risposta a chi non ha creduto alla spontaneità del pianto. “La gente sogna, crede che facciamo i telefilm. Ho messo su un movimento nazionale anni fa insieme ad altri lavoratori, conosco bene le problematiche”.

In molti hanno ammirato il coraggio del gigante buono e degli altri manifestanti di giovedì. A tal proposito Zangari lancia “un appello a tutta la popolazione, non solo degli agricoltori o degli allevatori. Scendete in strada a manifestare. Lo dobbiamo fare per le famiglie, nemmeno più per le nostre aziende che sono oramai fallite grazie ai nostri governi che hanno mandato le aziende all’estero. Tutti, anche le donne, devono scendere in piazza davanti al proprio comune protestare”.