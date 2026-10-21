Protesta tir, il ministro dell’agricoltura: “Infiltrazioni criminali nei blocchi al Sud”

Blocco tir, Lollobrigida: «Verificare casellario giudiziario leader protesta»

«I blocchi? Dopo il comunicato di tutte le associazioni di autotrasporto sono difficilmente spiegabili… qualcosa uno può tranquillamente andarlo a evidenziare» guardando «spesso i curriculum dei leader della protesta. Se ve li andate a studiare, anche qualche casellario giudiziario, verificherete che ci sono criticità anche di questa natura, che non incidono sulla qualità delle istanze di ogni cittadino che si possono esprimere, ma non in maniera strumentale creando problemi alla collettività». A dirlo è il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, conversando con i cronisti a margine del question time in Transatlantico alla Camera.

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Lollobrigida: «Altri interventi contro caro carburanti in agricoltura»

Contro il caro carburanti in agricoltura «avremo e daremo riscontro ad ulteriori interventi che mi permetta, collega, di rappresentarle nel dettaglio quando li avremo approvati, come è nostra abitudine». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione di Italia Viva.