Prova a ‘comprarsi’ l’esame per la patente con l’AI, denunciato 29enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Un 29enne, originario del Napoletano, è stato denunciato dalla Polizia di Avellino dopo essere stato sorpreso a truccare l’esame di teoria per la patente di guida grazie a un sofisticato dispositivo elettronico durante una sessione d’esame. Durante l’esame di teoria che si stava svolgendo in un’aula della Motorizzazione civile di Avellino, è stato notato da uno degli esaminatori, in atteggiamento sospetto. Compreso dall’esaminatore, in base alla sua esperienza, che si stava realizzando qualcosa di irregolare, prontamente è stata allertata la Polizia.

I poliziotti della Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Avellino, arrivati sul posto, hanno avuto modo effettivamente di riscontrare che il candidato all’esame, già bocciato più di una volta in precedenza allo stesso esame, stava utilizzando per superare la prova con domande a quiz un dispositivo elettronico cellulare dotato di un sistema di intelligenza artificiale di lettura caratteri, in grado di leggere le domande e fornire le risposte.

PUBBLICITÀ

La persona è stata denunciata ed il dispositivo è stato sequestrato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al soggetto che avrebbe fornito il dispositivo alla persona denunciata per il superamento dell’esame, a quanto pare al prezzo pattuito di mille euro.