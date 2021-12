Pullman solidale, da Milano il bus gratis per tornare al Sud per le vacanze di Natale

Un biglietto gratis per tornare a casa al Sud grazie al “Pullman solidale“: questo il regalo di Natale per 87 studenti fuorisede.

Il Pullman Solidale

La partenza del bus è prevista per il 22 dicembre alle 19 dalla stazione Centrale di Milano e farà tappa a: Bologna, Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza e Catania. La nascita del ‘pullman solidale’ è stata possibile grazie all’associazione “Attraversa TaM” di Stefano Maiolica e la pagina social: ‘Un terrone a Milano‘. Grazie a quest’iniziativa 87 studenti fuorisede potranno tornare al Sud a casa per festeggiare il Natale in famiglia. Il viaggio è totalmente gratuito, grazie all’iniziativa di Maiolica.

“Tutto questo è possibile grazie ai miei fantastici sponsor @zentivait e @cioccolatitaliani che hanno deciso di credere nel progetto” queste le parole di Maiolica. Stefano tiene a ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò con lo scopo di “Regalare il Natale a tantissime famiglie“. Ma il “regalo” per i passeggeri non sarà solo il costo del biglietto. “Oltre a pagare tutte le spese del viaggio si impegneranno a riempirci di regali e sorprese” precisa Maiolica riferendosi di nuovo ai suoi generosi sponsor. “All’interno del pullman di 2 piani, ci saranno diverse attività, tanto cibo e durante le fermate saliranno a bordo degli artisti” continua.

LILT – charity partner del pullman

Ma i meriti di Stefano e di chi ha reso possibile questa stupenda iniziativa non sono terminati. Infatti sarà charity Partner del viaggio la Lega italiana per la lotta ai Tumori. Durante il viaggio saranno infatti raccolti fondi “per finanziare un viaggio molto più importante, quello dei pazienti oncologici e delle loro famiglie che rientrano a casa (molto spesso al Sud) dopo aver seguito le cure nelle strutture oncologiche del territorio di Milano, Monza e relative province“.

Le candidature per questo viaggio verso Sud sono state aperte sul sito: www.unterroneamilano.it tempo fa. In seguito sono stati selezionati gli 87 passeggeri, il criterio di scelta è stato quello dei “più bisognosi”

Il pullman si rinnova per la seconda edizione perché “Non è possibile che una giovane famiglia con due figli piccoli debba spendere 2mila euro per passare il Natale con i nonni in Sicilia“. Continua poi: “Non è possibile che chi è costretto a lavorare fino al 22 dicembre poi debba spendere 500€ per tornare a Crotone o a Brindisi“.