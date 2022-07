Ragazza picchiata nel Salernitano, Daspo per le 2 minorenni: non possono frequentare la città

A seguito della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, è arrivato un altro provvedimento per due – delle tre – ragazzine minorenni che hanno aggredito una coetanea a Nocera Inferiore. Per queste motivo è scattato un Daspo urbano: il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha infatti vietato alle due minori “l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e/o locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro di Nocera Inferiore, dove si sono svolti i fatti contestati, dalle ore 20 alle ore 3″. A riportarlo è Fanpage.

Il filmato diventa virale

Nel filmato diventato virale e diffuso su Telegram si vedono tre ragazzine scagliarsi contro una coetanea. Prima la prendono per i capelli, poi la immobilizzano con una presa alle gambe e ancora le danno calci e pugni. Quando la vittima tenta di reagire, le altre che si erano allontanate ritornano e continuano l’aggressione. A fare da contorno le reazioni, incomprensibili, degli altri ragazzi che impassibili non sono intervenuti per fermare la violenza. Anzi, al contrario, hanno contribuito a fomentare gli animi riprendendo addirittura il pestaggio con gli smartphone.