Ragazzo di 16 anni accoltellato in via Caracciolo, ha difeso insieme al padre una donna durante una lite per viabilità

Redazione Internapoli
: Via Caracciolo, paura all’esterno degli chalet a Napoli. Nella notte, una ventina di giovani facinorosi hanno aggredito due persone (padre e figlio minorenne), ma anche una loro conoscente. Interviene la polizia allertata in piazza Sannazaro, una delle tre vittime dell’aggressione finisce in ospedale per una coltellata. Brutta esperienza per due cittadini napoletani, padre e figlio, picchiati dopo essere intervenuti per assistere una propria conoscente che, a sua volta, cercava di mettersi al riparo dopo una aggressione provocata da futili motivi.

Il ragazzo e il padre aggrediti da un gruppo di ragazzi. Lui ferito al polpaccio con un coltello, il genitore ha riportato contusioni al volto. Il prefetto ha disposto l’intensificazione della vigilanza nell’area

Padre e figlio minorenne aggrediti per aver soccorso un’amica del ragazzo coinvolta in una lite per motivi di viabilità. È accaduto la scorsa notte a Napoli, in via Caracciolo. Secondo la ricostruzione, il ragazzo e il padre, erano intervenuti in soccorso di un’amica del minorenne che aveva avuto un diverbio per motivi di viabilità. In un attimo sono stati accerchiati e aggrediti da un nutrito gruppo di giovani. Entrambi sono rimasti feriti: il ragazzo è stato colpito da un fendente al polpaccio, il genitore ha riportato contusioni al volto.

Sulla vicenda è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha disposto immediatamente l’intensificazione della vigilanza nell’area di interesse da parte delle forze di polizia. «L’argomento costituirà oggetto del prossimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica» ha poi specificato il rappresentante di governo.

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli

