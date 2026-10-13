Raid al Cardarelli, guardie giurate e infermiere picchiati da quattro parenti del paziente

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Tre guardie giurate in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli sono state aggredite nella notte tra domenica e lunedì da quattro persone che hanno forzato l’accesso riservato ai visitatori.

Nell’aggressione è rimasto coinvolto anche un infermiere, intervenuto in aiuto di una delle guardie caduta a terra. L’episodio è avvenuto intorno all’1.20 di notte.

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Raid al Cardarelli, irrompono al pronto soccorso e aggrediscono infermiere e guardie giurate

Secondo quanto riferito dall’ospedale, le quattro persone si sono introdotte nel pronto soccorso approfittando di una momentanea apertura della porta d’accesso. Le guardie giurate hanno invitato il gruppo a uscire per non disturbare le attività dei sanitari e la tranquillità dei pazienti, ma i quattro hanno reagito aggredendo fisicamente i vigilanti.

Il gruppo ha forzato l’accesso per raggiungere un 17enne arrivato in codice rosso dopo un incidente stradale. Per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, il personale ha autorizzato l’ingresso nel reparto della sola madre del ragazzo.

L’intervento di altro personale di vigilanza e di una volante della polizia ha permesso di riportare la situazione alla calma. Gli agenti hanno identificato gli aggressori e richiesto l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Il pronto soccorso del Cardarelli, fa sapere l’ospedale, “ha registrato un calo delle aggressioni, grazie alle numerose misure di sicurezza adottate, al potenziamento della videosorveglianza e a un protocollo anti-aggressioni, divenuto un esempio organizzativo. Applicando in modo innovativo la normativa vigente, il protocollo consente all’ospedale di denunciare direttamente le aggressioni al personale sanitario, senza costringere l’aggredito a esporsi. Dall’inizio del 2026 questo è il secondo episodio di tale gravità verificatosi nella struttura del pronto Soccorso, a fronte di circa 52mila accessi”.