Un’azione da vero rapace. Pochi secondi per compiere un cruento raid. Peccato per lui che nei pressi vi erano i poliziotti della squadra mobile che lo hanno subito arrestato.
Raid su Corso Umberto, colpisce un uomo e gli ruba il cellulare: arrestato
Questa in sintesi l’azione dei falchi della Questura che hanno arrestato un 53enne con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
I falchi, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato l’uomo che, dopo aver colpito un uomo alla spalla, gli ha sottratto il cellulare dalla tasca.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà bloccato il bandito, trovandolo in possesso del telefono appena sottratto.
Per tali motivi il 53enne è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.
Acquisti con banconote false, qualche mese fa arrestati per furto di e-bike