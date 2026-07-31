Rapina da 600mila euro a due imprenditori, indagato un 27enne di Napoli

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Mercoledì a Castel Volturno, il personale del Settore Anticrimine della Commissariato di Bassano del Grappa ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti di un 27enne originario di Napoli e residente nel comune casertano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e condanne a carico.

L’indagato è stato individuato all’esito di una complessa e articolata attività info-investigativa che ha visto impegnati gli investigatori della Polizia di Stato tra le regioni Veneto e Campania. Le operazioni si sono concluse con esito positivo, portando al sequestro di due telefoni cellulari in uso al giovane, attualmente al vaglio degli inquirenti per gli approfondimenti analitici.

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L’attività d’indagine trae origine dai fatti risalenti al 5 settembre 2025, quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di polizia di Bassano del Grappa sono intervenuti a Marostica a seguito di una violenta rapina aggravata con lesioni personali, perpetrata da un commando di più persone ai danni di due imprenditori: un uomo di 63 anni residente in Brasile e una donna di 81 anni residente in Svizzera. In sede di formalizzazione della denuncia-querela, le parti offese hanno riferito l’asportazione di due trolley contenenti un ingente quantitativo di pietre preziose del tipo “Acquamarina”, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 600mila euro.